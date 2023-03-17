«Никогда такого не видел, каждый бросок залетал». Тренер «Флориды» — о матче с 14 голами

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился эмоциями от первого периода матча с «Монреалем», в котором команды на двоих забросили 10 шайб в течение 13 минут. Встреча закончилась со счётом 9:5 в пользу «Пантерз».

«Кажется, что всё, что сейчас вылетает из моего рта, это выдумка, потому что я до сих пор не уверен в том, что видел. Я никогда не видел ничего подобного. За 25 лет никогда не видел столько голов. Голов было больше, чем шансов забить, а это редкость. Всё, что я могу сказать, это повлияло на игру обеих команд.

Это было почти сумеречной зоной: каждый бросок заходил в ворота. Положительным моментом является то, что мы забили девять голов. Эти игры труднее всего выиграть, те, которые вы и должны выиграть», — цитирует Мориса Florida Hockey Now.

Команды повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в первом периоде.