«Никогда такого не видел, каждый бросок залетал». Тренер «Флориды» — о матче с 14 голами

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился эмоциями от первого периода матча с «Монреалем», в котором команды на двоих забросили 10 шайб в течение 13 минут. Встреча закончилась со счётом 9:5 в пользу «Пантерз».
«Кажется, что всё, что сейчас вылетает из моего рта, это выдумка, потому что я до сих пор не уверен в том, что видел. Я никогда не видел ничего подобного. За 25 лет никогда не видел столько голов. Голов было больше, чем шансов забить, а это редкость. Всё, что я могу сказать, это повлияло на игру обеих команд.
Это было почти сумеречной зоной: каждый бросок заходил в ворота. Положительным моментом является то, что мы забили девять голов. Эти игры труднее всего выиграть, те, которые вы и должны выиграть», — цитирует Мориса Florida Hockey Now.
Команды повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в первом периоде.
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