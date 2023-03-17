«Очень странные дела». Защитник «Флориды» сравнил матч с 14 голами с популярным сериалом

Защитник «Флориды» Аарон Экблад остался под впечатлением от матча с «Монреалем» (9:5), в котором команды на двоих забросили 14 шайб, 10 из которых пришлись на первые 13 минут матча.
«Странный, сумасшедший матч. «Очень странные дела». Да, это была странная игра», — цитирует Экблада Florida Hockey Now.
Команды повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в первом периоде. Ранее 10 голов в первом периоде на двоих команды забивали всего дважды в истории лиги с 1917 года — в матче «Баффало» — «Монреаль» в сезоне-1982/1983 и в матче «Ванкувер» — «Калгари» в сезоне-1986/1987.
Отметим, что во всех трёх матчах текущего сезона между этими командами было забито много шайб. В общей сложности за три встречи соперники наколотили друг другу 31 гол. Последняя встреча сезона между этими командами пройдёт 31 марта в Монреале.
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