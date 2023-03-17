Задоров жёстко приложил Барбашёва к борту в матче «Вегас» — «Калгари». Видео
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 7:2.
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился двумя жёсткими силовыми приёмами по ходу первого периода. Сначала от защитника пострадал российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Соотечественники встретились у борта, где форвард «Голден Найтс» получил жёсткий удар в спину по правилам. Позднее под силовой приём Задорова на чистом льду попался нападающий «Вегаса» Пол Коттер.
В прошедшем матче Задоров отметился результативной передачей при показателе полезности «-1».
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