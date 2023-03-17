Михаил Анисин: я восхищён игрой «Торпедо»! Вся страна следит за их матчами

Экс-нападающий клубов КХЛ Михаил Анисин выразил восхищение игрой «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ, а также отметил зрительский ажиотаж вокруг матчей нижегородской команды. Бывший форвард считает, что все клубы КХЛ должны уходить от оборонительного стиля игры и показывать атакующий хоккей.

«Плей-офф очень интересный, много серьёзных матчей. Андрей Разин – молодец. В «Северстали» он стабильно показывает результат, и его работа заслуживает уважения. По сути, это команда ВХЛ, но играет наравне со всеми. Михаил Григорьевич Кравец в «Авангарде» поднял уровень игры, а команда-то начинала сезон ни шатко ни валко.

И, конечно, в плей-офф главная вишенка на торте – это «Торпедо». Я просто восхищён игрой команды. В Советском Союзе и России у нас всегда показывали атакующий хоккей, но пришли тренеры, которые ввели моду на оборону. Нам нужно полностью перестраиваться на ларионовский хоккей, а тренерам, которые предлагают бей-беги-окружай-набрасывай, вообще надо заканчивать с карьерой. Билеты в Нижнем Новгороде распродают за десять минут, а представляете, когда у них будет большая арена? Самая главная оценка – зрительская. А от хоккея Игоря Ларионова получает удовольствие и команда, и зрители. Сейчас вся страна следит за «Торпедо». Он открыл много звёзд: что ни имя, то на слуху. Как играют Ларионов-младший, Гончарук, Фирстов, Коваленко! Раньше их загоняли в рамки, а теперь развязали руки.

Согласен ли с Никитой Щитовым, что другие тренеры не любят Ларионова? Да, сто процентов. Некоторым тренерам надо кое-как матч выиграть, даже 1:0, а как зрителю это смотреть, им всё равно. Такое ощущение, что не в хоккей играешь, а на заводе работаешь. Тренеры ограничены в плане творчества, все думают только об обороне. Разрушать ведь легче, чем создавать. Но поэтому народ на хоккей перестал ходить. Тренеры жалуются, что некем играть. Так ты учи хоккеистов! Почему у Ларионова получается создать команду из игроков ВХЛ? А что было в серии с «Динамо»: в плане игровой мысли две эти команды – просто небо и земля. Динамовцы только оборонялись и выкидывали шайбу из зоны. В начале серии перебегали соперника, но только за счёт физики больших побед не добьёшься, и «Торпедо» смогло подстроиться», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

Вчера «Торпедо» уступило СКА в первом матче плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ со счётом 1:2 в овертайме. В первом раунде нижегородский клуб в шести матчах одолел московское «Динамо». В регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ клуб занял четвёртое место в таблице Западной конференции.