Сможет ли Макдэвид побить рекорд Овечкина в ХХI веке по голам за сезон?
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Сегодня в матче с «Далласом» (4:1) капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу. Всего в текущем сезоне НХЛ на счету 26-летнего канадца стало 57 голов и 131 очко.
Макдэвид близок к рекорду капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который забил 65 голов в сезоне-2007/2008. До конца регулярного чемпионата «Эдмонтону» осталось провести 13 матчей.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Макдэвид побить рекорд Овечкина в ХХI веке по голам за сезон?»
На втором месте по голам за один регулярный чемпионат НХЛ в ХХI веке идут нападающие Остон Мэттьюс и Стивен Стэмкос, которые забрасывали по 60 шайб. Форвард «Торонто» сделал это в прошлом сезоне-2021/2022, а нападающий «Тампа-Бэй» в сезоне-2011/2012.
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