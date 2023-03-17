Рябыкин выделил фаворита в серии «Металлург» — «Авангард»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции КХЛ между «Металлургом» и «Авангардом». Специалист по ходу сезона также входил в тренерский штаб магнитогорского клуба.

«За Воробьёва — кубковый опыт, он сработал и в серии с Екатеринбургом. Но у «Авангарда» свои козыри — в отличие от соперника команда потеряла минимум энергии на первом этапе плей-офф, плюс последний месяц регулярки фактически провела в Омске и имела возможность создать функциональный фундамент. Если вот эту свежесть, обеспеченную календарём, Омск умножит на скорость и некоторые другие тактические нюансы, то станет фаворитом серии.

Самая эффектная серия второго раунда плей-офф? Однозначно — СКА против «Торпедо». Молодая и очень молодая команды, играющие в быстрый атакующий хоккей. Мне нравится такой стиль, в начале сезона и «Авангард» к нему стремился. Первый матч принёс лишь три гола, но в дальнейшем жду эффектной серии.

Самая упорная и затяжная серия? Скорее всего, ЦСКА — «Локомотив». Армейский клуб прошёл через тяжёлую борьбу с «Северсталью», где сам себя переломил и при счёте 0:2 в седьмом матче доказал, что команда функционально готова. Такое бывает у фаворитов, что именно первый раунд складывается наиболее тяжело. Ярославль, наоборот, по счёту преодолел «Витязь» на минималках. Команда играет строго, консервативно, её задача — увести ЦСКА в длинную серию. Если в ней будет шесть-семь матчей, то шансы «Локомотива» станут не ниже, чем у действующего чемпиона», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Первый матч серии пройдёт сегодня, 17 марта, в Омске. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.