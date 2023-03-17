БК «Фонбет» стал генеральным партнёром 5-го Всероссийского Фестиваля адаптивного хоккея. Фестиваль пройдёт на ледовых аренах Федеральной территории Сириус в Сочи с 25 по 30 апреля 2023 года.

Масштаб Фестиваля адаптивного хоккея растёт из года в год. В 2022 году участие в Фестивале приняли свыше 40 команд из 30 регионов России, а в 2023-м заявки на участие подали 63 команды из 39 регионов России. Впервые участие в турнире примут команды из Донецкой и Луганской республик. По традиции все команды на Фестивале смешанные. В играх будут принимать участие девочки и мальчики старше 7 лет в трёх дисциплинах: по специальному хоккею, хоккею для незрячих и следж-хоккею для детей с нарушением ОДА.

«Мы все хорошо понимаем, что адаптивный хоккей — он сложнее хоккея. А детский адаптивный хоккей — он сложнее вдвойне. Потому что хоккей вообще игра непростая. И если даже нашим паралимпийцам нелегко играть в хоккей с ограничениями здоровья, то мальчикам и девочкам это труднее в разы. Мужество, сила воли, стойкость, жизнелюбие и несомненный профессионализм — этих качеств у всех ребят с избытком, и иногда действительно стоит задуматься, кому с кого в данном случае брать пример — детям со взрослых или совсем даже наоборот. Компания Фонбет вновь с Фестивалем, и в первую очередь потому, что именно здесь становится хорошо понятным — что такое настоящий спорт и кто является настоящим спортсменом», — заявил руководитель департамента благотворительных программ Фонбет Никита Иванов.