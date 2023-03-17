ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 17 марта, в Москве пройдёт первый матч серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Игра начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

В рамках плей-офф КХЛ команды встречались между собой трижды. Эта встреча будет третьей подряд в плей-офф между этими соперниками. В прошлом сезоне сухую победу в серии одержали армейцы. Две из трёх серий выигрывала московская команда. Лишь в сезоне-2016/2017 ярославской команде удалось пройти ЦСКА в шести матчах в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ.

В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.