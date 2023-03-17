ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 17 марта, в Москве пройдёт первый матч серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Игра начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
В рамках плей-офф КХЛ команды встречались между собой трижды. Эта встреча будет третьей подряд в плей-офф между этими соперниками. В прошлом сезоне сухую победу в серии одержали армейцы. Две из трёх серий выигрывала московская команда. Лишь в сезоне-2016/2017 ярославской команде удалось пройти ЦСКА в шести матчах в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ.
В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
Комментарии
- 17 марта 2023
-
16:54
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:48
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:55
-
10:45
-
10:29
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:15
-
08:11
-
08:00
Партнерский контент