Кросби оторвался от Овечкина уже на 18 очков в гонке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отдал две результативные передачи во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, для 35-летнего нападающего «пингвинов» эти очки стали 1491-м и 1492-м в карьере. Таким образом, Кросби оторвался от российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина уже на 18 результативных баллов в гонке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету 37-летнего форварда «столичных» 1474 (817+657) очка.

Отметим, что Кросби сыграл 1176 матчей, а Овечкин — 1337.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).