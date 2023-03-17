Эмоциональная реакция Ларионова на неудачную попытку Фирстова забить лакросс-гол СКА
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов эмоционально отреагировал на неудачную попытку форварда Владислава Фирстова забить лакросс-гол в овертайме матча второго раунда плей-офф со СКА (1:2 ОТ).
Наставник нижегородцев, увидев попытку своего подопечного, сначала что-то выкрикнул. После этого Ларионов схватился за голову.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, вчера, 16 марта, в Санкт-Петербурге завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу армейцев. Фирстов имел возможность принести победу «Торпедо», но не сумел.
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