«Торпедо» распродало билеты на домашние матчи со СКА за три минуты

«Торпедо» распродало билеты на домашние встречи серии полуфинала Западной конференции со СКА за три минуты, сообщается в официальном телеграм-канале нижегородцев.

«Спустя три минуты после старта продаж все билеты на третий и четвёртый матчи серии со СКА проданы!» — говорится в сообщении.

Напомним, третья встреча состоится 20 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Через два дня, 22 марта, там же пройдёт четвёртый матч серии. Стадион вмещает 5500 человек.

Напомним, вчера, 16 марта, в Санкт-Петербурге завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу армейцев. Фирстов имел возможность принести победу «Торпедо», но не сумел.