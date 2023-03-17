«Торпедо» распродало билеты на домашние матчи со СКА за три минуты

«Торпедо» распродало билеты на домашние встречи серии полуфинала Западной конференции со СКА за три минуты, сообщается в официальном телеграм-канале нижегородцев.
«Спустя три минуты после старта продаж все билеты на третий и четвёртый матчи серии со СКА проданы!» — говорится в сообщении.
Напомним, третья встреча состоится 20 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Через два дня, 22 марта, там же пройдёт четвёртый матч серии. Стадион вмещает 5500 человек.
Напомним, вчера, 16 марта, в Санкт-Петербурге завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. СКА играл на своём льду с нижегородским «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу армейцев. Фирстов имел возможность принести победу «Торпедо», но не сумел.
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