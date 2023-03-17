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Форвард «Металлурга» Кошелев точным броском с кистей сравнял счёт в матче с «Авангардом»

Форвард «Металлурга» Кошелев точным броском с кистей сравнял счёт в матче с «Авангардом»
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В эти минуты на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске проходит первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте при счёте 1:0 в пользу омичей форвард хозяев Владимир Ткачёв ударил соперника клюшкой по рукам и получил двухминутное удаление. На исходе большинства уральцы, расположившись в зоне, разыграли шайбу. Григорий Дронов отдал передачу на Семёна Кошелева, который, приняв шайбу, нанёс точный кистевой бросок в верхний угол — 1:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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