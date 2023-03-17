«Салават Юлаев» не предложит новый контракт Кадейкину, отыгравшему в Уфе пять лет
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин выйдет на рынок свободных агентов. Один из лидеров команды не получит предложения от уфимцев и продолжит карьеру в другом клубе.
Интерес к Кадейкину проявляет ряд клубов Восточной конференции.
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 68 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 39 очков при общем показателе полезности «+11». Кадейкин стал третьим бомбардиром и вторым ассистентом уфимцев. В плей-офф форвард сыграл в пяти встречах и набрал три (1+2) балла.
Кадейкин выступал за «Салават» с сезона-2018/2019.
Комментарии
- 17 марта 2023
-
18:45
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:48
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:55
-
10:45
-
10:29
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:00
Партнерский контент