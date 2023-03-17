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«Салават Юлаев» не предложит новый контракт Кадейкину, отыгравшему в Уфе пять лет

«Салават Юлаев» не предложит новый контракт Кадейкину, отыгравшему в Уфе пять лет
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин выйдет на рынок свободных агентов. Один из лидеров команды не получит предложения от уфимцев и продолжит карьеру в другом клубе.

Интерес к Кадейкину проявляет ряд клубов Восточной конференции.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 68 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 39 очков при общем показателе полезности «+11». Кадейкин стал третьим бомбардиром и вторым ассистентом уфимцев. В плей-офф форвард сыграл в пяти встречах и набрал три (1+2) балла.

Кадейкин выступал за «Салават» с сезона-2018/2019.

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