«Салават Юлаев» не предложит новый контракт Кадейкину, отыгравшему в Уфе пять лет

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин выйдет на рынок свободных агентов. Один из лидеров команды не получит предложения от уфимцев и продолжит карьеру в другом клубе.

Интерес к Кадейкину проявляет ряд клубов Восточной конференции.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 68 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 39 очков при общем показателе полезности «+11». Кадейкин стал третьим бомбардиром и вторым ассистентом уфимцев. В плей-офф форвард сыграл в пяти встречах и набрал три (1+2) балла.

Кадейкин выступал за «Салават» с сезона-2018/2019.