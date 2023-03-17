В НХЛ прокомментировали отказ «Миннесоты» выходить на разминку в джерси с ЛГБТ-символикой

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн ответил на вопрос, является ли проблемой для НХЛ отказ «Миннесоты Уайлд» надевать форму в поддержку ЛГБТ-сообщества во время разминки перед матчем с «Калгари Флэймз».

«Это не проблема. Я думаю, что ты должен уважать тот факт, что не все игроки хотят принимать активное участие, и клубы должны решить, как лучше всего отреагировать на это.

Это ничем не отличается от того, что если ты сделаешь пожертвования двум или трём благотворительным организациям, которые важны для тебя, а кто-то скажет: «О, у меня есть благотворительная организация, и я бы хотел, чтобы ты поддержал и её по этой причине». И ты такой: «Нет, нет. Я пожертвую другим».

Что, если кто-то захочет надеть такое джерси, а ему не разрешат? Это вопрос того, что думают игроки в команде: должен ли каждый что-либо делать или нет. Это должен быть вопрос о том, что действительно важно для команды», — приводит слова Беттмэна The Athletic.

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