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Кожевников: можно было ожидать, что Кузьменко будет так разрывать в НХЛ

Кожевников: можно было ожидать, что Кузьменко будет так разрывать в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко.

«Андрей — молодец. Играет уверенно и становится лидером команды. Можно только поприветствовать, что у нас появился ещё один игрок, который приносит славу нашему хоккею. Можно было ожидать, что он будет так разрывать. Андрей забивающий игрок, что в НХЛ ценится», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче с «Аризоной Койотс» (2:3) Кузьменко забил 34-й гол в дебютном сезоне НХЛ. Таким образом, российский форвард повторил клубный рекорд, установленный Павлом Буре в сезоне-1991/1992 по количеству шайб за «Ванкувер» в первом сезоне в лиге.

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