«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме первого матча и вышел вперёд в серии
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Буше (Найт, Пайгин) – 10:26 (5x5) 1:1 Кошелев (Дронов, Лайпсик) – 31:41 (5x4) 2:1 Грицюк (Пайгин, Шарипзянов) – 68:49 (5x5)
На 11-й минуте Рид Буше вывел омичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Зият Пайгин. На 32-й минуте Семён Кошелев, реализовав численное большинство, сделал счёт 1:1. Баллы за голевые пасы получили Григорий Дронов и Брендан Лайпсик. На 69-й минуте победу «Авангарду» принёс Арсений Грицюк.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 марта. Команды сыграют в Омске.
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