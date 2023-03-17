Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Металлург» 2:1 ОТ, результат первого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме первого матча и вышел вперёд в серии
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Буше (Найт, Пайгин) – 10:26 (5x5)   1:1 Кошелев (Дронов, Лайпсик) – 31:41 (5x4)   2:1 Грицюк (Пайгин, Шарипзянов) – 68:49 (5x5)

На 11-й минуте Рид Буше вывел омичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Зият Пайгин. На 32-й минуте Семён Кошелев, реализовав численное большинство, сделал счёт 1:1. Баллы за голевые пасы получили Григорий Дронов и Брендан Лайпсик. На 69-й минуте победу «Авангарду» принёс Арсений Грицюк.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 марта. Команды сыграют в Омске.

Новость по теме
«Авангард» впервые в истории попал в тройку самых посещаемых хоккейных клубов Европы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023