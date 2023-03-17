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Евгения Кузнецова убрали из звена Овечкина перед матчем «Вашингтона» с «Сент-Луисом»

Евгения Кузнецова убрали из звена Овечкина перед матчем «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
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Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти на своей странице в «Твиттере» рассказал, в каких сочетаниях «Вашингтон Кэпиталз» тренировался в преддверии регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз».

Российского нападающего Евгения Кузнецова убрали из первого звена и перевели во второе. Туда же отправили канадского форварда Тома Уилсона. Во второй тройке нападения им будет помогать Ти Джей Оши. В первое же звено в компанию к Александру Овечкину поставили Дилана Строума и Конора Шири. Белорус Алексей Протас занимался в четвёртой тройке нападения, а защитник Александр Алексеев — в третьей паре обороны.

Полные звенья «Вашингтона»:

Овечкин — Строум — Шири;
Оши — Кузнецов — Уилсон;
Милано — Бекстрём — Смит;
Протас — Дауд — Обе-Кюбель;
Манта.

Сандин — ван Римсдайк;
Ирвин — Карлссон;
Алексеев — Фехервари;
Йенсен — Карлсон.

Напомним, «Вашингтон» примет «Сент-Луис» в ночь с 17 на 18 марта. Старт встречи — в 2:00 мск.

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