И. Воробьёв: будет серьёзный разговор с защитниками. И по поводу пятачка тоже

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Востока с «Авангардом» (1:2 ОТ, 0-1).

«Как и ожидалось, очень плотная игра. Много голов не получилось, к сожалению. В овертайме был у нас момент, но мы не забили и практически сразу в обратную сторону получили. Хорошие две команды, никто нам не обещал лёгкой жизни.

Сегодня первый период был не очень хорошим, мы там ещё поиграли, в той серии с овертаймами. Надо было немного привыкнуть, потом дело пошло — и довольно неплохо. Почему «Авангард» смог прижать в овертайме? Потому что это четвёртый период, кто как удачнее смены наложит, у того и преимущество. «Авангард» несколько раз на нас смены наложил. Мы лучше это делали во втором периоде, в овертайме у них это получалось лучше. Будет серьёзный разговор с защитниками. И по поводу пятачка тоже.

Семь матчей первого раунда сказались? Можно сетовать на многие вещи, что было, то было, уже новая серия. Нужно было проявлять себя — у Майе был очень хороший момент, он не попал. Могло быть по-другому», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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