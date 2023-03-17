Защитник «Металлурга» раскритиковал лёд на домашней арене «Авангарда»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал поражение в матче полуфинала Востока с «Авангардом» (1:2 ОТ, 0-1).
«Авангард» сбавил в скорости во втором и третьем периодах? Нет, тоже быстрая команда. Идут агрессивно. Я бы не сказал, что они сильно сели. Состояние льда? Лёд очень плохой, шайба прыгает. Но все в одинаковых условиях.
Неудачное начало? Нервозность, наверное. Думаю, в этом причина. В третьем периоде подуспокоилась игра? Может быть, да. Играли строго обе команды.
Мои кроссовки? Идея ещё в том году была перед плей-офф, просто не успел. В этом году подвернулся момент, тоже чуть-чуть не успели, но сделали. На последние два матча с «Автомобилистом» надел — победили. Решил их дальше носить», — передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 17 марта 2023
-
20:46
-
20:39
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
19:56
-
19:43
-
19:34
-
19:20
-
19:01
-
18:45
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15