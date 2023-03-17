Защитник «Металлурга» раскритиковал лёд на домашней арене «Авангарда»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал поражение в матче полуфинала Востока с «Авангардом» (1:2 ОТ, 0-1).

«Авангард» сбавил в скорости во втором и третьем периодах? Нет, тоже быстрая команда. Идут агрессивно. Я бы не сказал, что они сильно сели. Состояние льда? Лёд очень плохой, шайба прыгает. Но все в одинаковых условиях.

Неудачное начало? Нервозность, наверное. Думаю, в этом причина. В третьем периоде подуспокоилась игра? Может быть, да. Играли строго обе команды.

Мои кроссовки? Идея ещё в том году была перед плей-офф, просто не успел. В этом году подвернулся момент, тоже чуть-чуть не успели, но сделали. На последние два матча с «Автомобилистом» надел — победили. Решил их дальше носить», — передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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