«Два броска от синей, два «мусорных» гола». Грицюк — о заброшенных шайбах «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал победу в матче полуфинала Восточной конференции с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-0).

«Конечно, есть мысли, как переигрывать Паскуале прямыми бросками. Я сегодня много моментов сам себе запорол, можно было из них что-то выжать. Разбирали этого голкипера, знаем его досконально, он не первый год в лиге. Понимали, что ему прямым броском сложно забить, поэтому и создавали трафик перед воротами. Вот и получилось: два броска от синей линии, два «мусорных» гола. Но такие голы в плей-офф очень ценятся, и слава богу, что мы их забили.

Да, в третьем периоде словили какую-то нервозность. Но перед овертаймом поговорили и здорово вышли на овертайм. Сегодня в команде ни к кому нет никаких вопросов, Сведберг сегодня важнейший блок сделал в третьем периоде, под щелчок лёг. Все парни выкладываются, думаю, что у нас в голове одна задача сидит», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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