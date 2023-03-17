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Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, каким способом можно забить вратарю «Металлурга»

Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, каким способом можно забить вратарю «Металлурга»
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче полуфинала Восточной конференции с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-0).

«Хороший матч. Всегда, когда удаётся одержать победу, матч можно считать хорошим. Мы здорово начали, немножечко отдали инициативу во втором, потом собрались и всё-таки вырвали победу в овертайме.

Я был самый нацеленный на ворота? И да и нет. Поскольку отдых — это всегда хорошо, он идёт на пользу. Но я так всегда играю, стараюсь наносить как можно больше бросков по воротам и надеюсь, что они достигнут своей цели.

«Авангард» сам себе усложнил жизнь, когда забил в первом периоде только одну шайбу? Здесь понятно, что Магнитогорск — мастеровитая команда. У них в составе есть хорошие игроки, которые могут воспользоваться моментами. Здесь мы сами себе усложнили жизнь тем, что нахватали удалений во втором, конечно же, нужно это подчищать. А у них есть мастера, которые могут использовать это, и у них получилось забросить.

Делился ли с партнёрами секретами про игру Паскуале? Нет, никакими особыми секретами я не делился. Здесь всё очевидно. Он один из лучших, если не лучший вратарь лиги. И понятно, что прямыми бросками ему очень сложно забросить. Поэтому как, если не добиваниями, поражать его ворота?

Тяжело было сохранять самообладание после стольких нереализованных моментов в первом периоде? Было бы хуже, если бы моментов в целом не было. Если есть моменты, то и голы придут. Поэтому мы просто продолжали работать.

Сказался ли наш отдых и семь матчей соперника? Конечно, это играет роль. Поскольку любой отдых в плей-офф — он крайне важен. Потому что, когда ты играешь, ты блокируешь броски, получаешь какие-то синяки, микротравмы, которые тебе необходимо залечить. Но, если ты ушёл на длительную серию, у тебя может просто не хватить на это времени. При этом мы весь этот период не сидели на диване, мы усердно работали и готовились к новой серии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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