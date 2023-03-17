Никитин — о поражении: расслабились буквально на пять секунд, и ЦСКА этого было достаточно

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче полуфинала Запада с ЦСКА (0:2, 0-1).

«Проиграли, можно сказать, в мелочах, но это не мелочи. Мы расслабились буквально на пять секунд, и этого было достаточно, чтобы ЦСКА реализовал свой шанс. Серия только началась, всё продолжается. Думаю, что парни понимают, что нужно делать. Готовимся дальше.

Перебросали соперника в три раза, но всё дело в психологии? Когда забивают, говорят, что это мастерство. Когда не забивают, что психология. Сегодня была психология.

Не смогли сыграть в давление все 60 минут? У нас не было плана играть в давление все 60 минут. Против ЦСКА это нереально. По ситуации. Классная команда у ЦСКА, и они перехватывали инициативу. Не скажу, что мы провалили третий период, но эти нюансы дали сопернику ту энергию, которую они хотели забрать всю игру. Поэтому здесь надо скорректировать.

В первом матче с «Витязем» тоже ничего не забили? Нет, ну с «Витязем» была совсем плохая игра. Сегодня мы играли лучше, но мы играли против другого соперника, и этого было недостаточно.

У нас мало импровизации и наш стиль всегда одинаков? Мы такие, какие мы есть, и мы этого не стесняемся. В прошлом году быстро вылетели от ЦСКА? Мы хотим выиграть эту серию, вот и всё», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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