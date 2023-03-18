Расписание матчей плей-офф КХЛ 18 марта

Сегодня, 18 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В Санкт-Петербурге состоится вторая встреча серии полуфинала Западной конференции между СКА и «Торпедо». В первом матче армейцы переиграли нижегородцев в овертайме со счётом 2:1. Вторая встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу СКА.

«Ак Барс» в Казани примет владивостокский «Адмирал». В первой встрече сильнее оказались казанцы. Дальневосточная команда, проигрывая с середины первого периода, смогла отыграться, однако всё равно потерпела поражение. Второй матч начнётся в 17:00. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса».