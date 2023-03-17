Фёдоров подбадривал команду, Ice Girl танцевала на льду. Фото победы ЦСКА над «Локо»
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17 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в первом матче второго раунда плей-офф Западной конференции КХЛ ЦСКА одержал уверенную победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу команды Сергея Фёдорова.
Примечательно, что хоккеисты ЦСКА нанесли всего 13 бросков по воротам железнодорожников. В первом периоде армейцы бросили лишь один раз, во втором — восемь, а в третьем — четыре. Оба гола подопечные Сергея Фёдорова забили в заключительном игровом отрезке, реализовав 50% своих бросков.
Следующий матч пройдёт через два дня, 19 марта. Команды сыграют в Москве.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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