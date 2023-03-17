Фёдоров: ЦСКА использовал свои моменты, когда их надо было использовать

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче полуфинала Запада с «Локомотивом» (2:0, 1-0).
«Наших ребят и болельщиков с победой. Прекрасная атмосфера. Какая-то часть игры была за «Локомотивом», у них было хорошее давление и движение шайбы. Парни — молодцы, потерпели, выдержали, сыграли на своих местах. Была пара моментов не в нашу сторону, тем не менее использовали свои моменты, когда их надо было использовать. Сыграли друг на друга. Вовремя вывели шайбу, и получилось лучше, чем мы ожидали.
Ноль бросков в створ ворот за 15 минут? Отличная работа «Локомотива». Не знал этого во время периода, но понимал, что на стороне соперника присутствует определённое преимущество. Тем не менее, как я уже сказал, концентрация и внимание, и начало игры — это то, о чём мы говорили — мы чуть-чуть улучшили. Поэтому первая игра и те моменты, которые соперник нам предоставил, — мы сумели на них правильно среагировать. Держались своего плана на игру, а ребята были заряжены и понимали, какое давление может оказать столь мобильный соперник», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 марта 2023
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