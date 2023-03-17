Фёдоров — о «сухаре» в матче с «Локомотивом»: Рейдеборн сыграл как Третьяк

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче полуфинала Запада с «Локомотивом» (2:0, 1-0).

«За счёт чего удалось сыграть «на ноль»? Тут много не добавишь к вышесказанному. Ребята поняли предыдущий опыт серии и в обороне ещё раз прокатали несколько вещей в ходе тренировочного процесса, хотя он и был суперкоротким. Тем не менее для них это была комфортная зона. И, сыграв даже при инициативе соперника так, как мы сыграли в первом периоде и чуть-чуть во втором периоде, — на своих местах, по шайбе, на линии броска, — я думаю, что в этом и кроется результат, который сложился в конце матча.

Рейдеборн сыграл как Третьяк? Уверенность мы уже почувствовали, потому что он, как вы и сказали, сыграл как Третьяк. Что будет дальше — загадывать сложно. Мы помогли Адаму в каких-то ситуациях почувствовать себя на месте и закрыть определённый угол бросков от нашего соперника. Это вселило уверенность не только в наши действия. Мы всегда знали, что Адам это может делать. Как я уже сказал, вратарь — это ключевая фигура, последний на красной линии, но перед ним играет пять игроков, и на это мы работали весь сезон и настраивали ребят. Сегодня мы чуть почётче сыграли. Соперник давил, инициатива была у них, но мы понимали, как нужно действовать без шайбы. И тут мы говорим об обороне», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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