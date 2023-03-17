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Журналист The Athletic рассчитал шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф

Журналист The Athletic рассчитал шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф
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Журналист The Athletic Дом Лущишин с помощью специальной программы оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» на выход в плей-офф.

По его данным, вероятность продолжения борьбы за Кубок Стэнли «столичными» составляет всего 7%. «Вашингтон» должен набрать 87–88 очков, чего не хватит для выхода в плей-офф. Если учитывать только те клубы, которые в теории ещё борются за места в розыгрыше Кубка Стэнли, меньше шансов только у двух команд: «Баффало Сэйбрз» (5%) и «Оттавы Сенаторз» (1%). Остальным клубам программа приписывает шансы менее 1%. У «Сан-Хосе Шаркс» — 0%.

В то же время наибольшие шансы на победу в плей-офф у «Бостон Брюинз» — 31%. На втором месте «Эдмонтон Ойлерз» (11%), замыкает тройку «Колорадо Эвеаланш».

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