«Сан-Хосе» отправил российского защитника Шакира Мухамадуллина в АХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин отправлен в АХЛ, сообщает пресс-служба «акул».
21-летний игрок будет выступать за «Сан-Хосе Барракуда».
В конце февраля права на Мухамадуллина в результате крупного обмена перешли к «Сан-Хосе» от «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволами» стали нападающий Тимо Майер, российский форвард Тимур Ибрагимов, защитники Скотт Харрингтон и Сантери Хатакка, вратарь Закари Эмонд. Также «Нью-Джерси» получил выбор в пятом раунде драфта-2024. В «Сан-Хосе» перешли, помимо Мухамадуллина, ещё три хоккеиста: защитник Никита Охотюк, форварды Фабиан Зеттерлунд и Андреас Юнссон, а также условный драфт-пик первого раунда в 2023 году и пики во втором и седьмом раундах драфта-2024.
Мухамадуллин провёл предыдущую часть сезона в КХЛ, выступая за «Салават Юлаев». В 67 матчах регулярного чемпионата защитник записал на свой счёт 25 (6+19) баллов при показателе полезности «+16». В шести встречах плей-офф хоккеист набрал два (1+1) очка при коэффициенте полезности «+1».
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