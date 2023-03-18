Хет-трик Типпетта помог «Филадельфии» обыграть «Баффало»

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хоязев площадки со счётом 5:2 (1:0, 3:0, 1:2).

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени — точный бросок Оуэна Типпетта вывел «Флайерз» вперёд. На 24-й минуте Джоэль Фараби удвоил преимущество «Филадельфии», а на 34-й минуте Типпетт оформил дубль. До конца второго периода в ворота Крэйга Андерсона влеиела ещё одна шайба — оьличился Джеймс ван Римсдайк.

На старте третьего периода усилиями Виктора Олофссона «Баффало» отыграл одну шайбу, однако на 46-й минуте «Филадельфия» снова повела в четыре шайбы — Типпетт оформил хет-трик. Точка в матче была поставлена Олофссоном, оформившим дубль за одну секунду до конца встречи.