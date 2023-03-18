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Хет-трик Типпетта помог «Филадельфии» обыграть «Баффало»

Хет-трик Типпетта помог «Филадельфии» обыграть «Баффало»
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В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хоязев площадки со счётом 5:2 (1:0, 3:0, 1:2).

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени — точный бросок Оуэна Типпетта вывел «Флайерз» вперёд. На 24-й минуте Джоэль Фараби удвоил преимущество «Филадельфии», а на 34-й минуте Типпетт оформил дубль. До конца второго периода в ворота Крэйга Андерсона влеиела ещё одна шайба — оьличился Джеймс ван Римсдайк.

На старте третьего периода усилиями Виктора Олофссона «Баффало» отыграл одну шайбу, однако на 46-й минуте «Филадельфия» снова повела в четыре шайбы — Типпетт оформил хет-трик. Точка в матче была поставлена Олофссоном, оформившим дубль за одну секунду до конца встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2023, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Типпетт (Йорк, Деанджело) – 15:10 (5x4)   2:0 Фараби (Фёрстер, Хейз) – 23:53 (5x5)   3:0 Типпетт (Хейз, Проворов) – 33:14 (5x5)   4:0 ван Римсдайк (Лотон) – 38:21 (5x5)   4:1 Олофссон (Пауэр, Миттельштадт) – 42:27 (5x4)   5:1 Типпетт (Деанджело, Силер) – 45:33 (5x5)   5:2 Олофссон (Гиргенсонс, Миттельштадт) – 59:59 (5x4)
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