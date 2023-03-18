Илья Самсонов признан третьей звездой матча с «Каролиной»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава «Торонто». Первой звездой стал шведский форвард Калле Йернкрок, на счету которого две результативные передачи.

Второй звездой признан Зак Астон-Риз, отличившийся двумя заброшенными шайбами. Третьей звездой стал российский голкипер Илья Самсонов, совершивший по ходу матча 31 спасение.

Напомним, российский форвард «Каролины» Андрей Свечников пропускал игру из-за травмы колена.