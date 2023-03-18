Павел Бучневич продлил свою результативную серию до 11 матчей

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей в матче с «Вашингтоном» и продлил свою результативную серию до 11 матчей. За этот отрезок россиянин набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач. Эта результативная серия является самой длительной для игроков «Блюз» в текущем сезоне НХЛ.

Всего в этом сезоне на счету 27-летнего нападающего 53 матча, в которых Бучневич набрал 62 очка — забил 23 гола и отдал 39 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «+11».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.