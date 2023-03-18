«Ак Барс» — «Адмирал»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 18 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Счёт серии 1-0 в пользу «Ак Барса».
Матч начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах KHL и KHL Prime.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
18 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
В сезонной серии клубы встречались четыре раза и во всех матчах победу одержали казанцы. Следующие игры в серии состоятся 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта. В первом матче победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2.
Напомним, «Ак Барс» в шести матчах первого раунда плей-офф КХЛ оказался сильнее «Нефтехимика». «Адмирал», будучи посеянным под седьмым номером, выбил из плей-офф уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4-2 в серии.
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