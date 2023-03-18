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СКА – «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

СКА – «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00
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Сегодня, 18 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» СКА примет нижегородское «Торпедо» во втором матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.

Матч начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
18 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижегородская область

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта. В первом матче серии победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА.

Напомним, в первом раунде клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее минского «Динамо» в шести матчах. Нижегородское «Торпедо» с общим счётом 4-2 в серии взяло верх над московским «Динамо».

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