СКА – «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

Сегодня, 18 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» СКА примет нижегородское «Торпедо» во втором матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.
Матч начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта. В первом матче серии победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА.
Напомним, в первом раунде клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее минского «Динамо» в шести матчах. Нижегородское «Торпедо» с общим счётом 4-2 в серии взяло верх над московским «Динамо».
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