Нападающий «Металлурга»: для меня «Авангард» не является принципиальным соперником

Нападающий «Металлурга» Данила Юров после поражения в первом матче плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» (1:2 ОТ) заявил, что для него омский клуб не является принципиальным соперником.

«Абсолютно нормально себя чувствовали после семи матчевой серии в предыдущем раунде. Не буду раскрывать, каким было игровое задание, нам ещё с ними предстоит долгая серия. Если говорить про отличия по сравнению с «Автомобилистом», то не сильно, в основном точечно, под их нюансы игры.

Для меня Омск не является принципиальный соперником, больше Челябинск. Не сказал бы, что мы не вошли в игру, скорее старались не допускать ошибок и упрощать свои действия, привыкнуть к темпу матча. Они оказались чуть удачливее сегодня, это хоккей. Заберём на послезавтра наши правильные действия и такой же боевой настрой, когда каждый друг за друга», – цитирует Юрова Metaratings.ru.

Второй матч серии между командами пройдёт в Омске завтра, 19 марта. В текущем плей-офф 19-летний Юров набранными очками не отметился. В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий набрал 12 (6+6) очков в 56 матчах.