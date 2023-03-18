Кто сегодня сравняет счёт в четвертьфинальных сериях плей-офф КХЛ?

Сегодня, 18 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча.

В Санкт-Петербурге состоится вторая встреча серии полуфинала Западной конференции между СКА и «Торпедо». В первом матче армейцы переиграли нижегородцев в овертайме со счётом 2:1. «Ак Барс» в Казани примет владивостокский «Адмирал». В первой встрече сильнее оказались казанцы со счётом 3:2. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса».

«Чемпионат» предлагает угадать победителей сегодняшних матчей и пройти опрос: «Кто сегодня сравняет счёт в четвертьфинальных сериях плей-офф КХЛ?»

Напомним, «Торпедо» в первом матче серии со СКА не реализовало множество голевых моментов, включая незабитый буллит Алексеем Кручининым. «Адмирал» в первом матче с «Ак Барсом» подвели удаления, в результате которых дальневосточный клуб пропустил все три шайбы в матче.