Сегодня, 18 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча.
В Санкт-Петербурге состоится вторая встреча серии полуфинала Западной конференции между СКА и «Торпедо». В первом матче армейцы переиграли нижегородцев в овертайме со счётом 2:1. «Ак Барс» в Казани примет владивостокский «Адмирал». В первой встрече сильнее оказались казанцы со счётом 3:2. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса».
«Чемпионат» предлагает угадать победителей сегодняшних матчей и пройти опрос: «Кто сегодня сравняет счёт в четвертьфинальных сериях плей-офф КХЛ?»
Напомним, «Торпедо» в первом матче серии со СКА не реализовало множество голевых моментов, включая незабитый буллит Алексеем Кручининым. «Адмирал» в первом матче с «Ак Барсом» подвели удаления, в результате которых дальневосточный клуб пропустил все три шайбы в матче.
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