«Это прекрасно». Самсонов — о пяти победах в пяти матчах с «Каролиной» в карьере НХЛ

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал свою статистику в матчах с «Каролиной». Россиянин в пяти матчах с «ураганами» одержал пять побед, включая сегодняшнюю встречу (5:2).
«Это прекрасно (смёется), я счастлив. Это хорошо, но я не думаю об этом. Это игра, а «Каролина» — отличная команда», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети.
Самсонов в прошедшем матче с «Каролиной» отразил 32 из 34 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Всего в текущем сезоне НХЛ российский вратарь одержал 24 победы в 35 матчах с процентом отражённых бросков 91,7%.
Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.
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