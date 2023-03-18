Самсонов установил клубный рекорд вратарей «Торонто» по победам за 35 проведённых матчей

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 32 из 34 бросков и одержал победу в матче с «Каролиной» (5:2). Эта победа стала для россиянина 24-й в 35 сыгранных матчах этого сезона.

Таким образом, Самсонов установил клубный рекорд за всю историю среди вратарей «Торонто» по победам за 35 сыгранных матчей со старта сезона НХЛ. На втором месте расположились голкиперы Тюрк Брода (сезон-1946/1947) и Джэк Кэмпбелл (сезон-2021/2022), одержавшие 23 победы в 35 матчах. Третье место с 22 победами принадлежит: Броде (сезон-1940/1941), Жаку Планту (сезон-1970/1971) и дважды Фредерику Андерсену (сезон-2017/2018 и сезон-2018/2019).

Всего в текущем сезоне НХЛ российский вратарь одержал 24 победы в 35 матчах с процентом отражённых бросков 91,7%.