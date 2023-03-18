«В «Северстали» выиграть Кубок Гагарина невозможно». Жена Разина — об уходе мужа из клуба

Жена главного тренера «Северстали» Андрея Разина прокомментировала решение мужа не продлевать контракт с череповецким клубом.
«Ну что ж. Большинство экспертов/хоккейных изданий уже высказалось по поводу серии ЦСКА — «Северсталь». Никто не ожидал боя и счёта 4:3 в серии. Ну, как никто опять же? Я ожидала! Была уверена, не сомневалась. Конечно, хотелось хлопнуть ЦСКА. И они могли, Андрей мог! Что ж не сложилось. Стоит учесть ошибки и идти дальше!
Про уход из «Северстали»: всё логично. Каждому спортсмену и тренеру хочется выиграть «главный приз» — Кубок Гагарина в данном случае. В «Северстали» на данный момент это невозможно, совсем. Поэтому, Череповец, спасибо за эти пять прекрасных сезонов! Было сложно, иногда на грани, но команда показывала отличный хоккей!
И да, ребят, ***ню всякую не пишите, мол, жена надавила на Разина, чтобы он ушёл из Череповца. Андрей взрослый дяденька и все решения по поводу своей работы принимает самостоятельно», — написала Татьяна Разина в своём телеграм-канале.
Напомним, на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона Разин заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, потому что «исчерпал себя в «Северстали».
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