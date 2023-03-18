Карнаухов ответил на вопрос, с кем ЦСКА легче играть: с «Северсталью» или «Локомотивом»

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал результат первого матча серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (2:0). Форвард стал автором второй шайбы армейцев.

«Удалось попроще сыграть, выиграть единоборство, что показал первый гол, как раз где Максим его и выиграл. Вот именно из таких мелочей будут строиться решающие моменты этой встречи.

ЦСКА легче бороться с «Локомотивом», чем с непредсказуемой «Северсталью»? Есть свои плюсы, свои минусы. Команда хорошо нам знакомая, организованная, против которой трудно играть. В принципе, такие матчи и будут. Посмотрим, как серия будет складываться. Тогда скажем, какой стиль у команд. Может что-то изменится в следующей игре, может, вы увидите больше шайб. Все понимают, что соперник сильный», — цитирует Карнаухова пресс-служба ЦСКА.

Второй матч серии состоится завтра, 19 марта, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.