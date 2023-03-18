Плющев — о серии ЦСКА — «Локомотив»: надеюсь, это катеначчо в плей-офф мы больше не увидим

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результат первого матча серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ ЦСКА с «Локомотивом» (2:0). Специалист отметил, что, в отличие от серии СКА — «Торпедо», в этой серии слишком прагматичный и незрелищный хоккей.

«Не скажу, что от этой серии у меня были завышенные ожидания в плане зрелищности. ЦСКА весь сезон играет в неоднородный хоккей — то включается, то выключается. Семиматчевая серия с «Северсталью» [тому] пример. Что касается «Локомотива» — не раз говорил о том, что политика искусственного закупоривания своей игры вызывает массу вопросов. У Ярославля великолепная школа, отличные игровые традиции. У команды есть все возможности показывать стерео-хоккей, но, к сожалению, она зажала себя в строгий защитный футляр.

«Локомотив» уже не первый сезон выстраивает, как сейчас модно говорить, вертикальную модель игры. Проще говоря, прямолинейную — всё идёт по кратчайшей, на «пятак» — бросай, нагружай, копай! И всё это мероприятие — надо отдать должное — на очень хороших скоростях. Уже понятно: то, что отработано годами, «Локомотив» поменять не сможет. Шорт-трек продолжится. Шанс Ярославля в том, что функционально соперник где-то не выдержит, вот и вся стратегия.

Хочется увидеть в этом соперничестве как можно больше игры в хоккей. Тем более что в параллельном полуфинале Запада — СКА против «Торпедо» — этого хоккея довольно много. Поймите, хоккей — это не катеначчо, где тот, кто открывает счёт, всегда выигрывает. Надеюсь, ни в одной из четырёх серий плей-офф этого катеначчо мы больше не увидим. И, кстати, он не развивает Лигу, а, наоборот, работает на её отставание от всего мирового хоккея. Но это тема для отдельного разговора», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Второй матч серии состоится завтра, 19 марта, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. Отметим, что по итогам первого матча серии «Локомотив» перебросал ЦСКА со счётом 35:13, однако не смог забить ни одного гола в ворота Адама Рейдеборна.