Болельщики «Торпедо» на 6 автобусах отправились в Санкт-Петербург на 2-й матч серии со СКА

Болельщики «Торпедо» на шести автобусах отправились в Санкт-Петербург на второй матч серии со СКА, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Ожидается, что «Торпедо» будут поддерживать около 500 болельщиков.

Сегодня, 18 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» СКА примет нижегородское «Торпедо» во втором матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 1-0 в пользу СКА.

«Лютые поехали! Пошумииииим!» – говорится в телеграм-канале нижегородцев.

Напомним, в первом матче серии победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА. В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта.