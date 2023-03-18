Третьяк и губернатор Воронежской области обсудят новые ледовые арены в регионе

Президент ФХР Владислав Третьяк обсудит с губернатором Воронежской области Александром Гусевым строительство новых ледовых арен в регионе, сообщает БеZФормата.

Третьяк приехал в Воронеж, где встретился с воспитанниками и тренерами хоккейной школы во дворце спорта «Юбилейный». Как сообщил депутат Госдумы, в регионе не хватает качественных спортивных сооружений для хоккеистов.

В Воронеже существует команда ВХЛ — «Буран». В прошедшем сезоне ВХЛ воронежский клуб по итогам регулярного чемпионата занял предпоследнее, 25-е место, опередив лишь испытывающий финансовые трудности ангарский «Ермак». «Буран» дебютировал в первенстве СССР класса Б 26 ноября 1977 года. С 2012 по 2022 год в регионе существовала также молодёжная команда «Россошь».