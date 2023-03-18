Доминик Гашек рассказал, как к нему относились во время игры в России

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, как к нему относились россияне во время игры в КХЛ. Кроме того, экс-вратарь ответил на вопрос, общается ли он с кем-нибудь из бывших одноклубников.

«Нет, ни с кем не общаюсь. Ещё до спецоперации общался с одним человеком из «Спартака», давал с ним интервью о хоккее для русского радио. А сейчас постоянно общаюсь с Алексеем Житником, мы с ним знакомы ещё с «Баффало». Он украинец.

В раздевалке «Спартака» украинцев когда-нибудь упоминали, обсуждали политику? Нет, такого вообще не было. Это было больше 10 лет назад, международную политику мы тогда не обсуждали. Кажется, и в России ничего серьёзного тогда не происходило. Русские относились ко мне дружелюбно, не только товарищи по команде. Кто-то приглашал меня на Кавказ, другой — на Байкал, они были очень дружелюбными. К сожалению, власть имущие злоупотребляют этой чертой простых людей», — приводит слова Гашека PrahaIN.

Напомним, чешский голкипер поиграл в «Спартаке» один сезон — чемпионат-2010/2011. Гашек принял участие в 44 матчах, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надёжности 2,45 и 91,5% отражённых бросков. В плей-офф чех отыграл за «Спартак» все четыре встречи, в каждой потерпев поражения при общем показателе надёжности 4,12.