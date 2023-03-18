«Торпедо» забило СКА гол в меньшинстве на третьей минуте матча

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимает санкт-петербургский СКА. К середине первого периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На второй минуте защитник Николай Буренов получил малый штраф за подножку. Через 40 секунд нижегородцы убежали в контратаку. Белорусский нападающий Андрей Белевич по правому флангу забрался в зону СКА и попытался отдать передачу в центр. Форвард попал в ногу защитнику СКА Александру Никишину. Голкипер Дмитрий Николаев среагировал на передачу и дёрнулся в другой угол, однако шайба вернулась к Белевичу, который поразил пустой угол — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 18 марта 2023
-
17:35
-
17:21
-
16:52
-
16:26
-
15:40
-
15:05
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:30
-
13:21
-
12:55
-
12:31
-
12:14
-
11:40
-
11:06
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:33
-
08:10
-
08:00
-
07:10
-
06:01
-
05:45
-
05:22
-
04:37
-
04:35
-
04:35
- 17 марта 2023
-
23:55