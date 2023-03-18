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«Торпедо» забило СКА гол в меньшинстве на третьей минуте матча

«Торпедо» забило СКА гол в меньшинстве на третьей минуте матча
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимает санкт-петербургский СКА. К середине первого периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте защитник Николай Буренов получил малый штраф за подножку. Через 40 секунд нижегородцы убежали в контратаку. Белорусский нападающий Андрей Белевич по правому флангу забрался в зону СКА и попытался отдать передачу в центр. Форвард попал в ногу защитнику СКА Александру Никишину. Голкипер Дмитрий Николаев среагировал на передачу и дёрнулся в другой угол, однако шайба вернулась к Белевичу, который поразил пустой угол — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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