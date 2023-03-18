В матче СКА — «Торпедо» произошла массовая стычка

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимает нижегородское «Торпедо». К концу второго периода счёт 4:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте СКА провёл опасную атаку. Голкипер нижегородцев Иван Кульбаков, лёжа на животе, не позволял шайбе пройти в ворота, но она не была зафиксирована. Нападающие санкт-петербургской команды пытались пропихнуть её. В этот момент защитники «Торпедо» вступились за своего вратаря. Произошла массовая стычка, которая достаточно быстро утихла. В результате момента Владислав Фирстов и Дмитрий Яшкин получили по две минуты за грубость.

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