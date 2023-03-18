Коваленко забил эффектный гол с неудобной после удачного отскока от защитника СКА

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимает нижегородское «Торпедо». После второго периода счёт 5:4 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Под занавес второго периода нижегородцы, играя в большинстве, пошли в атаку из своей зоны. Алексей Кручинин отдал передачу, но шайба попала в конёк защитнику СКА Никите Камалову, после чего отскочила к Николаю Коваленко. Нападающий «Торпедо» выкатился один на один с голкипером Дмитрием Николаевым и послал шайбу точно в верхний угол с неудобной руки.

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