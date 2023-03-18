«Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», победный гол забил Шипачёв. Счёт в серии — 2-0

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте Антон Берлёв вывел дальневосточную команду вперёд. На 28-й минуте Илья Сафонов точным броском сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Воронков и Кирилл Петров. На 54-й минуте Вадим Шипачёв вывел казанскую команду вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт через два дня, 20 марта. Команды сыграют во Владивостоке.