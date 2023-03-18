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«Ак Барс» — «Адмирал» 2:1, результат второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ 18 марта 2023 года

«Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», победный гол забил Шипачёв. Счёт в серии — 2-0
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
18 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Берлёв – 14:03 (5x5)   1:1 Сафонов (Воронков, Петров) – 27:35 (5x5)   2:1 Шипачёв (Кагарлицкий) – 53:47 (5x5)

На 15-й минуте Антон Берлёв вывел дальневосточную команду вперёд. На 28-й минуте Илья Сафонов точным броском сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Воронков и Кирилл Петров. На 54-й минуте Вадим Шипачёв вывел казанскую команду вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт через два дня, 20 марта. Команды сыграют во Владивостоке.

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