Тренерский штаб «Торпедо» рассмеялся после нарушения правил на игроке СКА

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимает нижегородское «Торпедо». К середине третьего периода счёт 5:4 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За секунду до завершения первого игрового отрезка нападающий «Торпедо» Николай Коваленко получил двухминутное удаление. Форвард нижегородцев применил жёсткий силовой приём против хоккеиста СКА Дамира Жафярова. Судьи обратились к видеопросмотру, чтобы оценить возможность наложения большого штрафа. В итоге Коваленко был наказан двухминутным штрафом за «атаку в область головы и шеи».
Тренерский штаб нижегородцев эмоционально отреагировал на это решение — специалисты рассмеялись.
- 18 марта 2023
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