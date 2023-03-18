Тренерский штаб «Торпедо» рассмеялся после нарушения правил на игроке СКА

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимает нижегородское «Торпедо». К середине третьего периода счёт 5:4 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За секунду до завершения первого игрового отрезка нападающий «Торпедо» Николай Коваленко получил двухминутное удаление. Форвард нижегородцев применил жёсткий силовой приём против хоккеиста СКА Дамира Жафярова. Судьи обратились к видеопросмотру, чтобы оценить возможность наложения большого штрафа. В итоге Коваленко был наказан двухминутным штрафом за «атаку в область головы и шеи».

Тренерский штаб нижегородцев эмоционально отреагировал на это решение — специалисты рассмеялись.

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