Главный тренер «Торпедо» объяснил причины второго поражения от СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Запада со СКА (4:5, 0-2).

«Интересный матч, не сомневаюсь, что он понравился болельщикам. Наших ребят с хорошей игрой, не хватило чуть-чуть удачи и времени. Не опускаем руки и будем идти до конца к нашей цели. Ждём соперника в Нижнем.

Реализация? Если говорить о мастерах, то я считаю Кручинина очень сильным, мастеровитым игроком. Видно, пока ещё не его время. Рады, что забил Коля Коваленко, мы ждём от этих ребят той игры, которую они сегодня показали. Это первый шаг. Создали так много, значит, надо создавать больше. Если бы знал ответ, дал бы его. Счёт 4:5, но из этой игры можно взять много позитива. Ребята продолжали играть в пас, имели кучу хороших возможностей сравнять счёт. Этого уже не вернуть, надо двигаться дальше.

Легко давали забивать? Мы об этом говорили. Очень много создаём сами и помогаем сопернику создавать моменты. К сожалению, это часть игры, где ты не можешь контролировать эмоции, напряжение ребят. Пропущенные голы при всём уважении к сопернику, мы должны эти вещи подтянуть, сыграть надёжнее в плане решений в своей зоне. Это часть игры, ничего не сделаешь. Мы верим в ребят, что они найдут в себе силы подтянуть кое-какие вещи и вытащить следующий матч дома.

Ошибки в обороне — вопрос психологии? Трудно дать оценку только что закончившемуся матчу. Говорили в перерывах об этом. Чем хорош плей-офф, он непредсказуем. Играть, боясь ошибиться, мы не можем. Не можем сказать, что все матчи будут 2:1 со строгой обороной. Наша игра заточена на атаку, будем это делать. Надо подчистить детали. Внутренние дела команды не будем обсуждать. Надеюсь, сыграем в креативный быстрый хоккей, но с меньшими ошибками в обороне.

Летунов последнюю серию играл с Коваленко и Гончаруком. Он проделывает большой объём работы, это тягучий игрок оборонительного плана, но с потенциалом плеймейкера. Нет времени сейчас кого-то перезапускать, это психология. Пообщаюсь с ним один на один, важно вселить уверенность. Макс – большая часть нашей команды.

Что поменять, чтобы сравнять счёт? Не смотрим так далеко, идём от периода к периоду, от матча к матчу. Нужно пропустить всё через себя, посмотреть, что с травмами и игровыми связками.

Мы всегда благодарны нашим болельщикам, которые приезжают поддержать команду. Мы в долгу перед ними, постараемся отблагодарить их в Нижнем», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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