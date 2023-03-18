Р. Ротенберг — о победе СКА: удача помогает сильным, слабым не помогает

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу во втором матче полуфинала Запада с «Торпедо» (5:4, 2-0).

«Хорошая боевая игра, игра плей-офф. Ребята молодцы, бились друг за друга, сыграли единым кулаком. Есть над чем работать, разберём, улучшим. Болельщики дали сумасшедшую энергию, команда сыграла с огоньком. Два разных матча по содержанию, какой был более удачным? Удача помогает сильным, слабым не помогает. Хорошая боевая игра, для нас самая важная — следующая игра.

Николаев не забил, а сделал проброс? В хоккее нужно рисковать, без риска не бывает побед. Бывают ситуации, когда лучше не рисковать, но в такой ситуации надо забивать гол. Любой наш игрок в таких ситуациях должен сыграть на команду.

Большинство — это наши резервы. Разберём, улучшим, вернём всё через тренировки. Четыре пропущенные шайбы в большинстве в этом плей-офф? Наши соперники в меньшинстве играют активно, нужно этим воспользоваться, похитрее сыграть. Это и дисциплина в том числе, и работа. Потренируемся и в следующей игре вернёмся сильнее.

Психологически серия даётся легче, чем с Минском? Не бывает простых побед. Совершенно разные соперники, нельзя сравнивать. Всё зависит от нас. Нельзя расслабляться, всё только начинается. Самая важная игра – следующая, все анализы потом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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